Заявления НАТО по Украине сочли объявлением войны России

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о включении в альянс Украины и Грузии можно рассматривать как фактическое объявление войны. С таким мнением выступил военкор и автор проекта WarGonzo Семен Пегов в своей статье для Telegram-канала «RT на русском».

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Он убежден, что на Западе знают о возможных последствиях подобных действий и том, что вступление Украины и Грузии в НАТО является «фундаментально неприемлемым сценарием» для России, а значит «абсолютно осознанно идут на эскалацию».

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«Речь не о какой-то внешнеполитической случайности или недопонимании партнеров. Все месседжи были сформулированы Москвой совершенно четко. Развертывание альянсом на Украине определенного вида вооружений само по себе является развязыванием боевых действий. Не только против пророссийского Донбасса, а уже против самой России как государства. И сидеть сложа руки в данной ситуации для нас невозможно — с элементарных позиций здравого смысла», — подчеркнул Пегов.

По его словам, России также развязывает руки наличие гражданства РФ у большинства жителей Донецкой и Луганской народных республик, которым страна также должна обеспечить безопасность.

«В Брюсселе не могут этого не понимать. Запад просто-напросто создает ситуацию, при которой у России не остается выбора», — добавил Пегов.

В первую очередь, по его мнению, РФ необходимо высадить миротворческий десант в Приднестровье, который может составлять почти пять тысяч военнослужащих и при этом не нарушать никакие международные правовые нормы.

«Почему это необходимо? О данном факте не так часто говорится в публичном поле, но на территории ПМР расположен крупнейший советский склад вооружений. По различным оценкам, там находится порядка 20 тысяч тонн различного рода боеприпасов. Представьте, если это все окажется в распоряжении пронатовской (или без пяти минут натовской) Украины. Учитывая деградацию государственных институтов в Незалежной, это будет даже не обезьяна с гранатой. Данное обстоятельство несет прямую угрозу не только приднестровским и донбасским жизням, но и жизням самих украинцев», — отметил Пегов.