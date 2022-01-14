В США обвинили Россию в подготовке операции на Украине под чужим флагом

У США есть данные о том, что Россия подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Собеседник телеканала рассказал, что российские военные обучены ведению боя в городских условиях и использованию взрывчатых веществ.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению на территорию Украины, которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей.

«Российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля. Мы видели эту схему в 2014 году с Крымом», — сказал чиновник.

Власти США также видят, как Кремль начал активно распространять информацию среди граждан о возможном вмешательстве, говоря в том числе об ухудшении положения с правами человека на Украине и усилении воинственности украинского руководства, добавил собеседник CNN.