Началась внезапная проверка боеготовности российских войск

В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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«Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что учения позволят оценить способность быстро действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России. Особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры, перевозке военных и оборудования.