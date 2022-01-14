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48 минут назад

Началась внезапная проверка боевой готовности восточных войск РФ

В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Началась внезапная проверка боеготовности российских войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что учения позволят оценить способность быстро действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России. Особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры, перевозке военных и оборудования.

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Подразделения Восточного военного округа предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения, а также выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с тактическими учениями и стрельбами на удаленных полигонах.

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