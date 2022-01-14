Стали известны особенности внезапной проверки российской армии

«Если полигон для войск незнакомый, то, естественно, все это для них остается неизвестным и предположительным. Поэтому есть возможность создать необычную и неожиданную тактическую обстановку, проверить действие войск в незнакомой местности и в тактической обстановке, которая для них встречается впервые», — уточнил он.