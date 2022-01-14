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24 минуты назад

Стали известны особенности внезапной проверки российской армии

Военные учения на незнакомых полигонах позволяют лучше отработать навыки командования штабов по подготовке и ведению боя, считает военный эксперт и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. Он рассказал «Ленте.ру» об особенностях внезапной проверки российской армии.

Стали известны особенности внезапной проверки российской армии
Фото: ТАССТАСС

На знакомом полигоне примерно понятна тактическая обстановка. Препятствия, поля видимости, мишенные поля знакомы солдатам, объяснил военный эксперт.

«Если полигон для войск незнакомый, то, естественно, все это для них остается неизвестным и предположительным. Поэтому есть возможность создать необычную и неожиданную тактическую обстановку, проверить действие войск в незнакомой местности и в тактической обстановке, которая для них встречается впервые», — уточнил он.

По словам Мураховского, для военных это достаточно сложная задача, так как в боевом уставе прописаны только общие положения и алгоритмы действий, а командиру и штабу приходится принимать решения, целесообразные конкретной тактической обстановке.

«Одинаковых боев, сражений просто не бывает в природе. И действия на незнакомых полигонах позволяют лучше отрабатывать навыки командования штабов по подготовке и ведению боя», — заключил он.

Ранее войска Восточного военного округа начали внезапную проверку боевой готовности, в ходе которой они должны перебрасываться на незнакомые им полигоны вдали от пунктов постоянной дислокации.

Армия,Виктор Мураховский,Военно-промышленная комиссия,Lenta.ru,
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