Уничтожение вертолета Ми-24 показали на видео

Силы коалиции арабских стран показали уничтожение ударного вертолета Ми-24 хуситов на видео. Машину поразили высокоточным боеприпасом. Об этом сообщает «Российская газета».

На записи виден вертолет Ми-24, который находится на земле без маскировки. В момент поражения за целью наблюдали через тепловизионный прибор. Сообщается, что вертолет принадлежал сторонникам движения «Ансар Аллах».

В публикации предположили, что машину готовили к вылету. Об этом говорит отсутствие маскировки, а также боекомплект, который сдетонировал после атаки. Силы коалиции сообщают, что на записи третий уничтоженный вертолет хуситов, но подобное видео опубликовали впервые.

Ранее японское издание Traffic News назвало российский Ми-171А3 шедевром. В публикации отметили, что этот вертолет стал развитием Ми-8.