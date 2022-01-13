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29 минут назад

В НАТО отреагировали на идею размещения на Кубе российских ракет

Размещение российских ракет на Кубе или в Венесуэле вызовет беспокойство у стран-членов НАТО. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр, передает «Интерфакс».

В НАТО отреагировали на идею размещения на Кубе российских ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не территории НАТО, если мы говорим о Венесуэле и Кубе, но я думаю, что есть государства, союзники, которые были бы обеспокоены таким развитием событий», - заявил Бауэр на пресс-конференции, отвечая на вопрос о реакции Североатлантического альянса на возможное размещение российских ракет на территории Кубы и Венесуэлы.

Ранее в четверг, 13 января, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не хочет ни подтверждать, ни исключать вероятности развертывания российской военной инфраструктуры в странах за пределами Европы, например, на Кубе или в Венесуэле.

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По словам Рябкова, переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности зашли в тупик, и Москва не видит оснований для их продолжения.

«По ключевым элементам США и их союзники фактически говорят нам "нет"», - констатировал замглавы МИД РФ, добавив, что Москва будет применять в отношениях с Западом «другие меры и техники».

Армия,Роберт Бауэр,Сергей Рябков,НАТО,МИД,Интерфакс,
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