В НАТО отреагировали на идею размещения на Кубе российских ракет

«Это не территории НАТО, если мы говорим о Венесуэле и Кубе, но я думаю, что есть государства, союзники, которые были бы обеспокоены таким развитием событий», - заявил Бауэр на пресс-конференции, отвечая на вопрос о реакции Североатлантического альянса на возможное размещение российских ракет на территории Кубы и Венесуэлы.