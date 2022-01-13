Минобороны прекратило вывоз россиян из Казахстана

В связи со стабилизацией ситуации в Казахстане завершаются мероприятия по вывозу из республики российских граждан самолетами Минобороны РФ. Об этом говорится в Департаменте Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России, опубликованном в Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом, как отметили в министерстве, с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты.

В январе из-за беспорядков в стране аэропорт этого города прекращал работу, был приостановлен ряд авиарейсов.

Ранее и. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что ситуация во всех регионах, где произошли беспорядки, стабилизирована.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.