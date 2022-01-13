Страшный сон Шойгу: Столтенберг манит Россию в НАТО

Слишком много противоречий – так можно охарактеризовать взаимоотношения России и НАТО, как в общем и целом, так и по итогам совета между ними, прошедшего 12 января в Брюсселе. «Потеплением» здесь можно назвать пока лишь предварительную договоренность о восстановлении миссий в Москве и Брюсселе.

Идею об обмене миссиями предложил осуществить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы чётко сказали о том, что готовы восстановить представительство НАТО в Москве, как и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог», – отметил он по итогам состоявшегося совета Россия-НАТО.

Российский представитель на этих переговорах замглавы МИД РФ Александр Грушко был менее оптимистичен по этому поводу, но и не исключил возможность возобновления работы миссий.

«Если НАТО развернётся, ляжет на курс, который позволит ей встроиться в общие коллективные усилия по построению безопасности, которые не основывались бы на тех принципах, на которых НАТО их пытаются выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено», – отметил российский дипломат.

Здесь можно заметить, что именно Александр Викторович Грушко был последним постоянным представителем РФ при НАТО с 2012 по 2018 год. Нового представителя так и не назначили «ввиду прекращения взаимного сотрудничества между Россией и Североатлантическим альянсом». В 2021 году по инициативе НАТО численность российского представительства в ответ на «злонамеренные действия России, включая убийства и шпионаж», была сокращена вдвое (осталось 10 человек). Кремль ответил приостановлением работы постоянного представительства России при НАТО, а также военной миссии связи НАТО в Москве и информационного бюро НАТО при посольстве Бельгии в России.

Столтенберг сейчас включил «обратку», предложив возобновить взаимную работу миссий? С одной стороны вроде как и да, но с другой – НАТО не согласилось на выполнение основных российских требований и в качестве «уступки» предлагает лишь подготовить площадку для серии будущих встреч по обсуждению взаимодействия по гражданской и военной линии. Россия готова пойти на создание подобных офисов, однако, как показала практика, за переговорами реальных дел не видно.

Вот и по итогам нынешних переговоров в Брюсселе, Александр Грушко отмечает, что НАТО по прежнему нацелено на сдерживание России, на что выделяются огромные ресурсы. Отмечая, что переговоры были откровенными и прямыми, помогли выявить «большое количество расхождений сторон по концептуальным вопросам», российский дипломат выразил беспокойство из-за возвращения альянса к схемам времен холодной войны. Откровенно предупредил: «Если НАТО переходит к политике сдерживания, то Россия приступит к контрсдерживанию, но это не её выбор».

Что хочет сейчас Россия от НАТО? В первую очередь прекращения военного сотрудничества альянса с постсоветскими странами (речь об Украине и Грузии), отказе от создания военных баз на их территории, ограничения на размещение ударных средств вблизи российских границ, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантии нерасширения НАТО на восток. Ни один из этих пунктов со стороны альянса положительной реакции не вызвал. Столтенберг в ответ предложил лишь возобновить работу дипломатических миссий в Москве и Брюсселе. Заодно высказался против неприсоединения Украины к НАТО. Можно считать, что итог переговоров, вполне ожидаемо, практически нулевой.

Чем ответит Россия, если дипломатические усилия будут сведены на нет? Опять процитируем Грушко: «Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем – если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться на это не можем. Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими».

Генсек НАТО Столтенберг уже не первый раз заявляет о готовности альянса пойти на конструктивные отношения с Россией. При этом неизменно говорит и об использовании двойного подхода, мол, укрепление обороны НАТО не противоречит поддержанию политического диалога с Россией. С одной стороны НАТО вроде как хочет договариваться с Россией, а с другой – палец со спускового курка снимать не собирается. Москва по-прежнему видится из Брюсселя в качестве врага.

Это уже какая-то маниакальность в придумывании угроз. Мол, в Кремле только спят и видят, как бы «вторгнуться» на Украину, заодно в Прибалтику, начать наступление в сторону Варшавы и укрепиться на рубежах бывшего Советского Союза как минимум по берегам рек Буг, Западная Двина, а то и Вислы и Дуная. Можно, конечно, предположить и такой план российского Генштаба, но вот только его реализация в обозримом будущем никак не планируется. Ну не хочет Россия наступать ни на Украину, ни на Европу. Могла бы, но не собирается этого делать. Нет необходимости.

– Не стоит питать иллюзий – военная машина альянса, выстраиваемая на протяжении десятилетий как противовес вначале Советскому Союзу и Варшавскому договору, а затем России и ОДКБ своих целей и ориентиров в ближайшее время вряд ли изменит, – говорит военный эксперт Владимир Попов. – Цель НАТО остается прежней и это можно видеть по всем практическим шагам, которые Брюссель предпринимает в последнее время. Чтобы там не говорили о «конструктивном сотрудничестве» с Россией, это является лишь пустым звуком. Альянс будет и дальше предпринимать усилия, чтобы опутать нашу страну все новыми военными базами, выстраивать систему ПРО вокруг российских границ. Да, возможностей у НАТО стало гораздо меньше, и это связано как с усилением мирового авторитета России, так и с увеличением нашего военного потенциала, но это вовсе не значит, что мы теперь станем друзьями и, не дай бог, союзниками.