Киев пожаловался на учения российских войск у границы

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что количество российских войск на границе с Украиной не изменилось. Об этом пишет «Лента.ру».

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По его словам, Россия не уменьшила концентрацию своих военных сил на границе с Украиной, никаких действий к отведению войск и возвращению их в места постоянной дислокации замечено не было. Жовква подчеркнул, что у Киева есть информация об очередных учениях, которые РФ планирует провести у границ Украины. Он надеется, что если конфликт с Россией обострится, ситуацию можно будет разрешить дипломатическим путем.

Ранее заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян заявила, что Киев тщательно наблюдает за ситуацией на границе с Россией и пока не зафиксировал «провокаций со стороны РФ». Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники не заметили каких-либо перемещений войск или техники у границы с Россией в связи с военными учениями.