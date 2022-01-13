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16 минут назад

Киев пожаловался на учения российских войск у границы

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что количество российских войск на границе с Украиной не изменилось. Об этом пишет «Лента.ру».

Киев пожаловался на учения российских войск у границы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Россия не уменьшила концентрацию своих военных сил на границе с Украиной, никаких действий к отведению войск и возвращению их в места постоянной дислокации замечено не было. Жовква подчеркнул, что у Киева есть информация об очередных учениях, которые РФ планирует провести у границ Украины. Он надеется, что если конфликт с Россией обострится, ситуацию можно будет разрешить дипломатическим путем.

Ранее заместитель главы МВД Украины Мэри Акопян заявила, что Киев тщательно наблюдает за ситуацией на границе с Россией и пока не зафиксировал «провокаций со стороны РФ». Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинские пограничники не заметили каких-либо перемещений войск или техники у границы с Россией в связи с военными учениями.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США ждет объяснений России по поводу военных учений неподалеку от границ с Украиной. По его словам, в связи с деэскалацией ситуации на Украине РФ необходимо объяснить учения или прекратить их вовсе.

Армия,Войска,Андрей Демченко,Владимир Зеленский,Администрация США,МВД,Lenta.ru,
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