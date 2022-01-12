США возобновят производство истребителей F-22

Первый серийный истребитель пятого поколения F-22 Raptor сняли с производства еще в 2011 году. Но в ближайшее время Соединенные Штаты могут снова начать выпускать эти машины.

Фото: Федеральное агентство новостей Федеральное агентство новостей

Доклад о целесообразности возобновления производства F-22 уже находится на рассмотрении Комитета по вооружениям Палаты представителей Конгресса США, сообщает The Drive. Детали документа засекречены, однако некоторые сведения все же просочились в прессу.

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Интерес американских ВВС к тяжелому истребителю для завоевания господства в воздухе вызван усилением в военном отношении России и Китая. Оказалось, что разработанная еще в 90-х годах прошлого века машина отвечает стоящим перед США вызовами существенно лучше, чем распиаренный F-35.

На сегодняшний день Штаты обладают приблизительно 180 самолетами этой марки, из которых в боеготовом состоянии находятся не более 125. По предварительным данным ВВС США хотят заказать еще 194 самолета, на что потребуется около 50 миллиардов долларов. Из них 40 — непосредственно на технику и еще 10 — на возобновление производства.

Таким образом, цена одного «Раптора» составит 206 миллионов (без учета производственных затрат) В 2011 машины закупали по 137 миллионов, и получается, что за десятилетие они подорожали практически на 50%.

При этом остается неизвестным, как будут модернизироваться самолеты, которые приняли на вооружение еще в 2005 году. За это время появилось современное программное обеспечение, ориентированное, прежде всего, на F-35, изменились некоторые материалы, родились новые технологии.

Новые F-22, разумеется, получат все нововведения в процессе постройки, но остается еще больше сотни старых машин, которые необходимо привести к единому стандарту.

Правда, чтобы подсластить пилюлю, авторы The Drive отмечают, что производство дополнительных двухдвигательных истребителей высвободит средства, которые пошли бы на закупку того же количества F-35, однако речь все равно идет о миллиардах долларов, которые придется покрывать американским налогоплательщикам.