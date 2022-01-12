Предсказана популярность умного оружия

В 2022 году на рынке США появится сразу несколько моделей умного оружия. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, компания LodeStar Works из Айдахо на неделе представила умный пистолет калибра девять миллиметров. В то же время канзасская компания SmartGunz сообщила, что правоохранительные органы начали тестирование нового умного оружия. В этой связи журналисты предсказывают, что в 2022 году стрелковое оружие с умными функциями начнет набирать популярность на рынке США.

Так, пистолет от LodeStar Works будет оценен в 895 долларов. Оружие будет работать только после введения пин-кода и активации сессии с помощью приложения его владельца. Компания Biofire из Колорадо, которая также занимается разработкой умного оружия, рассказала о создании пистолета со встроенным сканером отпечатком пальцев. Модели от SmartGunz обойдутся в 1795 долларов для сотрудников правоохранительных органов и в 2195 долларов — для гражданских лиц.

По мнению экспертов, распространение умного стрелкового оружия должно снизить количество трагических инцидентов, вызванных использованием украденных пистолетов и несчастных случаев, когда дети играют с настоящим оружием их родителей. В теории умный пистолет нельзя будет применить в случае ограблений или других преступлений, когда злоумышленники похищают оружие у полиции или сотрудников охраны.

Однако специалисты напоминают о новых проблемах, с которыми могут столкнуться обладатели умного оружия. Например, в 2014 году немецкая компания Armatix выпустила на рынок смарт-пистолет, который был изъят из продажи из-за того, что хакеры смогли удаленно активировать на нем режим стрельбы.