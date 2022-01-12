Предсказана популярность умного оружия

По информации агентства, компания LodeStar Works из Айдахо на неделе представила умный пистолет калибра девять миллиметров. В то же время канзасская компания SmartGunz сообщила, что правоохранительные органы начали тестирование нового умного оружия. В этой связи журналисты предсказывают, что в 2022 году стрелковое оружие с умными функциями начнет набирать популярность на рынке США.
Так, пистолет от LodeStar Works будет оценен в 895 долларов. Оружие будет работать только после введения пин-кода и активации сессии с помощью приложения его владельца. Компания Biofire из Колорадо, которая также занимается разработкой умного оружия, рассказала о создании пистолета со встроенным сканером отпечатком пальцев. Модели от SmartGunz обойдутся в 1795 долларов для сотрудников правоохранительных органов и в 2195 долларов — для гражданских лиц.
По мнению экспертов, распространение умного стрелкового оружия должно снизить количество трагических инцидентов, вызванных использованием украденных пистолетов и несчастных случаев, когда дети играют с настоящим оружием их родителей. В теории умный пистолет нельзя будет применить в случае ограблений или других преступлений, когда злоумышленники похищают оружие у полиции или сотрудников охраны.
Однако специалисты напоминают о новых проблемах, с которыми могут столкнуться обладатели умного оружия. Например, в 2014 году немецкая компания Armatix выпустила на рынок смарт-пистолет, который был изъят из продажи из-за того, что хакеры смогли удаленно активировать на нем режим стрельбы.
В августе концерн «Калашников» представил умное ружье MP-155 Ultima. Смарт-ружье было создано на базе гладкоствольного ружья МР-155, модель имеет монохромный дисплей, несколько режимов стрельбы, связывается со смартфоном через Bluetooth и Wi-Fi.