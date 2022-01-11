Россия начала учения на границе с Украиной

На общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами с участием около 3 тысяч российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Учения в регионах, соседствующих с украинской границей, проходят на фоне переговоров по гарантиям безопасности в Европе. Россия требует нерасширения НАТО, а Запад – деэскалации ситуации вокруг Украины.

Фото: Минобороны России / Facebook Минобороны России / Facebook

По информации Западного военного округа, в маневрах задействован не только личный состав, но и примерно 300 единиц военной техники, включая танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2. Среди прочего, военнослужащие будут отрабатывать методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке общевойскового боя. В учениях примут участие бойцы Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий.

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Кроме того Минобороны Беларуси сообщило, что белорусские и российские истребители Су-30СМ выполнили совместное патрулирование границ Союзного государства.

Днем ранее на переговорах с Соединенными Штатами в Женеве представители России в очередной раз заявили, что в планы Москвы не входит нападение на Украину. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, в свою очередь, предложила России доказать правдивость этих заявлений, «путем деэскалации и возвращения войск в казармы». Глава американской делегации добавила, что российская сторона никого заранее не предупредила об учениях, в которых задействовано 100 тысяч военнослужащих.

В ответ на это в российском посольстве в США ответили, что РФ и дальше продолжит проводить учения на собственной территории, поскольку это отвечает интересам безопасности страны.

Обострение ситуации на границах с Украиной и переговоры России и США

Сообщения о скоплении российских войск на границе с Украиной стали регулярно появляться в западной прессе с начала ноября. Москва все обвинения в эскалации конфликта отвергала.

10 января в Женеве прошли первые переговоры России и США по гарантиям безопасности, проекты которых Москва направила Вашингтону и НАТО в середине декабря 2021 года. Среди предложений российской стороны значились мораторий на вступление Украины в НАТО, нерасширение Североатлантического Альянса за счет постсоветских стран, а также отказ от размещения ударных систем США вблизи российских границ.

По сообщениям СМИ, Соединенные Штаты не приняли большинство предложений российской стороны, в частности об ограничении на прием других стран в НАТО. Во вторник постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что США не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу нерасширения НАТО. При этом, по словам Уэнди Шерман, американцы открыты к переговорам по стратегическому и тактическому оружию, ракетам в Европе, прозрачности и масштабам военных учений. Свой ответ на российские инициативы американская стороны обещала предоставить на следующей неделе в письменном виде.