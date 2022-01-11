Киевлян призвали подготовить «тревожные чемоданчики»

Киевлянам стоит подготовить «тревожные чемоданчики» с самыми необходимыми вещами на случай войны с Россией, заявил «Главкому» заместитель главы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко. Его слова приводит «Лента.ру».
По мнению Крищенко, вторжение России на Украину может произойти в любой момент, поэтому киевлянам нужно подготовиться к этому, собрав «тревожные чемоданчики» с документами, медикаментами, одеждой по сезону и запасом продуктов на сутки-двое.
«Желательно получить какие-то навыки первой медицинской помощи: не обязательно проходить курсы, сейчас много роликов на эту тему в интернете», — добавил Крищенко.
Также замглавы КГГА подчеркнул, что в случае нападения России на Украину в Киеве прозвучат сирены и объявление по радио. Кроме того при наличии мобильной связи на телефоны всех граждан поступит сообщение.