Киевлян призвали подготовить «тревожные чемоданчики»

Киевлянам стоит подготовить «тревожные чемоданчики» с самыми необходимыми вещами на случай войны с Россией, заявил «Главкому» заместитель главы Киевской городской государственной администрации Андрей Крищенко. Его слова приводит «Лента.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

По мнению Крищенко, вторжение России на Украину может произойти в любой момент, поэтому киевлянам нужно подготовиться к этому, собрав «тревожные чемоданчики» с документами, медикаментами, одеждой по сезону и запасом продуктов на сутки-двое.

«Желательно получить какие-то навыки первой медицинской помощи: не обязательно проходить курсы, сейчас много роликов на эту тему в интернете», — добавил Крищенко.