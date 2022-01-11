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8 минут назад

На границе Азербайджана и Армении произошла перестрелка

В министерстве обороны Азербайджана заявили о якобы армянской провокации на Кельбаджарском направлении границы. В Баку заявили, что это произошло 11 января, в районе 11 утра. В результате погиб военнослужащий азербайджанской армии Аяз Азер Назаров, сообщает местный портал Haqqin.az.

На границе Азербайджана и Армении произошла перестрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Днем 11 января в результате провокации <…> на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий сверхсрочной службы солдат Назаров Аяз Азер оглу", – сказано в распространенном сообщении ведомства.

Согласно информации портала, в результате "противник был подавлен". Всю ответственность за произошедшее азербайджанское Минобороны возлагает на военно-политическое руководство Армении.

Ранее заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян в парламенте заявил, что напряженность на армяно-азербайджанской границе может возникнуть в любой момент. В частности, там уже наблюдались провокации, которые снова могут повториться. Ереван в свою очередь обвиняет в них Баку. При этом, по словам Саргсяна, в последнее время ситуация между сторонами стабильная.

Армия,Министерство обороны,
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