На границе Азербайджана и Армении произошла перестрелка

В министерстве обороны Азербайджана заявили о якобы армянской провокации на Кельбаджарском направлении границы. В Баку заявили, что это произошло 11 января, в районе 11 утра. В результате погиб военнослужащий азербайджанской армии Аяз Азер Назаров, сообщает местный портал Haqqin.az.

Ранее заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян в парламенте заявил, что напряженность на армяно-азербайджанской границе может возникнуть в любой момент. В частности, там уже наблюдались провокации, которые снова могут повториться. Ереван в свою очередь обвиняет в них Баку. При этом, по словам Саргсяна, в последнее время ситуация между сторонами стабильная.