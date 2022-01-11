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56 минут назад

Крах альянса: описано будущее НАТО после присоединения к нему России

Вступление в НАТО России в виде суверенного и независимого государства невозможно, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод предложил Западу дать России возможность вступить в НАТО. По его мнению, это поможет избежать военных конфликтов.

«Это, во-первых, абсолютно невозможно. К сожалению, генерал-лейтенант, при всем уважении к его погонам и авторитету, не обладает должными знаниями в области геополитики. НАТО создавалось против России, и сегодня она является инструментом против России. Чтобы вступить в НАТО, Россия должна перестать быть Россией и встать под протекторат Соединенных Штатов в качестве главного тарана против Китая. При нынешних политических элитах, которые претендуют на суверенное положение России в мире, это невозможно. Основной конфликт между Россией и Европой заключался в том, что наша элита, в отличие от европейской, не захотела быть под протекторатом США, и попыталась вести самостоятельную политику, и продолжает ее вести. Поэтому если бы Россия вступила в НАТО в том виде, в каком она сейчас есть, то НАТО как дееспособная организация прекратила бы существование», - рассказал он.

По словам специалиста, гипотетическое вступление РФ в Североатлантический альянс вряд ли бы улучшило положение страны на международной арене.

«Если бы Россия вступила в НАТО, то это повысило бы нашу безопасность, мы бы могли заблокировать ведение против нас различных действий. Хотя надо заметить, что подобные акции в рамках НАТО потребовали бы, чтобы на территории России появились бы американские базы, поскольку США является доминирующей страной в НАТО, а это сразу бы стало угрозой и безопасности, и суверенной политике. Россия может вступить в НАТО только в виде побежденной и разгромленной страны, так что это невозможно в принципе», - заключил Сивков.

В Норвегии предложили предоставить России возможность вступить в НАТО

Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил в статье для Aftenposten, что Западу необходимо изменить свое отношение к России и даже предоставить Москве возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.

Бывший военачальник раскритиковал США и их союзников за антироссийскую политику после распада Советского Союза. Он отметил, что за прошедшие три десятилетия Россию так и не приняли в круг западных государств, а риторика стран Североатлантического альянса в рамках Совета Россия – НАТО была «больше похожа на унижение» Москвы, а не на диалог, передает РИА «Новости».

«Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи – отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное. <…> Мы искажаем реальность, изображая ее главным злодеем, а США и Запад – безупречными защитниками демократии», – заявил Моод.

Для налаживания диалога между Западом и Москвой генерал предложил отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлеченности всех сторон.

По мнению Моода, возможно, стоит реформировать существующие или создать новые международные институты, а также изменить политику НАТО.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – заключил генерал.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.

В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века.

«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО.

«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.

Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Депутат Госдумы назвал вступление России в НАТО невозможным

Вхождение России в НАТО невозможно, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так он отреагировал на предложение норвежского генерал-лейтенанта в отставке Роберта Моода о предоставлении России возможности вступить в альянс.

«Мы ранее (в 1990-х годах - прим. НСН) говорили о возможности включения России в состав НАТО, но альянс не пошёл на это. Это ещё раз подчёркивает, что страны блока выбрали стратегию, где в лице противника выступает, прежде всего, Россия. Поэтому они и объединяют все свои усилия против нашего государства, видят в нём противника и мнимого агрессора. Лично я оцениваю вхождение России в НАТО как невероятное! Такого не произойдёт», - уверен Швыткин.

Говоря о текущих отношениях в формате «Россия – НАТО», депутат дал совет руководству альянса и заявил, что внутри самого блока есть противоречия между его странами-участниками.

«В странах блока НАТО всё не так хорошо и уже возникают некоторые противоречия друг с другом. Это связано и с военно-промышленным комплексом, и с ущемлением того или иного государства. А если говорить о том, как изменить позицию блока НАТО по отношению к нашему государству, то тут всё очень просто – нужно выполнить те требования, которые выставлены со стороны России странам альянса в части обеспечения безопасности», - предложил собеседник «Радиоточки НСН».

Размышляя о гипотетических плюсах от вхождения в альянс, Швыткин ещё раз подчеркнул важность изменения подходов в риторике отношений между Россией и США.

«Нужно понимать, что Россия провозглашает и делает всё возможное для того, чтобы учитывать интересы всех государств в мировом пространстве. США же пытаются выступить в роли «третейского судьи», который пытается вершить судьбы мира. Это, конечно же, нас не устраивает. И при такой постановке вопроса ни о каких плюсах для России не может быть и речи», – категорично заключил парламентарий.

Лавров ответил на вопрос о вступлении России в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-канала «Соловьев LIVE» назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора.

«Если бы НАТО был оборонительным альянсом, как сейчас продолжает на каждом углу говорить [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, то НАТО не стал бы расширяться на Восток. НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского союза. Вот чем они занимаются», — заявил министр.

Лавров отметил, что Москва не останется безразличной к тому, что в НАТО замахнулись на «порог нашего дома», поэтому Россия будет настаивать на юридически обязывающих гарантиях безопасности.

Лавров подчеркнул, что форму, в которую эта «география» может облекаться, можно назвать и враждой, и соперничеством, и если бы Запад пошел на честную конкуренцию - это был бы оптимальный выход из нынешней конфронтации, но это был бы уже не Запад.

При этом глава МИДа отверг возможность вступления России в Североатлантический альянс.

«Я такую ситуацию не вижу», — ответил он.

Бывший глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс

Российский президент Владимир Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы. Об этом рассказал бывший глава НАТО Джордж Робертсон в ходе беседы с One Decision Podcast, передает The Guardian.

По словам экс-генсека, российский лидер при их первой встрече спросил у него, когда НАТО пригласит Москву вступить в объединение.

Wikipedia

«Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО», — ответил Робертсон.

Тогда Путин, по словам бывшего главы альянса, подчеркнул, что Россия не стоит в одном ряду с другими странами, не имеющими такого же значения.

По мнению Робертсона, Путин хотел, чтобы Россия стала частью «процветающего Запада», однако впоследствии его взгляды изменились. В частности, бывший генсек НАТО назвал причиной этого оранжевую революцию на Украине, в которой российский президент увидел финансовое и политическое вмешательство альянса.

Путин рассказал о своем предложении Клинтону по вступлению России в НАТО

Российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну признался, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

Он отметил, что речь идет об одной из последних встреч с Клинтоном, когда он был президентом, в Москве.

«Я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО?» - передает слова Путина ТАСС.

По словам Путина, Клинтон заявил, что он не против этой идеи, однако, с иронией заметил российский лидер, после этого предложения «вся американская делегация очень занервничала». Стоун предложил Путину все же подать заявку в НАТО, на что российский президент рассмеялся.

В США назвали самые «бесполезные» страны НАТО

В НАТО есть государства, защита которых тяжёлым бременем ложится на США и может втянуть страну в невыгодные для неё войны. Такое мнение в материале для журнала National Interest высказал старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. Он назвал ряд таких стран-иждивенцев, «бесполезных» с военной точки зрения.

Как отметил Карпентер, с середины 1990-х годов США крайне неизбирательно принимали в Альянс республики Восточной Европы. Учитывая, что экономический и оборонный потенциал таких стран, как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, невелик, их пребывание в НАТО не увеличивает совокупную мощь организации, подчёркивает эксперт.

Ещё одной серьёзной ошибкой автор материала называет расширение сфер влияния США ближе к границам России. Опасным шагом стало вхождение в НАТО стран Балтии в 2004 году, поскольку Эстония, Латвия и Литва не только продвигают русофобию, но и активно ссорятся с Белоруссией, которая является главным союзником Москвы к этом регионе.

Карпентер также напомнил о желании администрации Джорджа Буша начать военное освоение Грузии и Армении. Предоставить членство в НАТО этим республикам помешала лишь твёрдая позиция Франции и Германии.

Резюмируя, эксперт отметил, что необдуманные действия Запада подтверждают нежелание учиться на ошибках прошлого и ставят его в очень опасное положение, которое может привести к гибельной войне.

Польский эксперт объяснил, что скрывает НАТО за доктриной по сдерживанию России

Политика сдерживания Москвы является попыткой стран НАТО скрыть свой страх перед "российской угрозой". Такое мнение выразил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье, опубликованной в издании Myśl Polska.

Как обратил внимание эксперт, у членов альянса нет единого понимания самого термина "сдерживание". Одни видят в нем создание грозного образа альянса, который вынудит Россию "смиренно наблюдать за тем, как в отношении очередных стран постсоветского пространства применяется политика "выжатого (многократно) лимона" под вывеской "экономической и политической либерализации". Другие понимают под этим пропорциональную реакцию на собственные страхи.

"Политики и военные из стран НАТО поверили в "российскую угрозу" и так сильно ее испугались, что решили приглушить свой страх при помощи самообмана: мы боимся Москвы, но ей тоже стоит нас бояться, ведь мы ее "сдерживаем", - пишет Модзелевский.

Эксперт выразил недоумение, на чем базируется это самое сдерживание.

"Пожалуй, никто не верит, что военные из какой-либо входящей в НАТО страны захотят умирать, выполняя обязательства в рамках Пятой статьи Вашингтонского договора, о которой нам постоянно напоминают", - указал профессор.

И эту роль, по его мнению, пытаются навязать Польше.

"Нам навязывают якобы "врожденную русофобию" (как и антисемитизм, якобы впитанный поляками с молоком матери), чтобы польские солдаты выступили в рядах единственной армии, которая придет на помощь восточному флангу НАТО", - отметил Модзелевский.

Он также обратил внимание, что последователи доктрины сдерживания тут же замолчали, когда Россия всего лишь провела учения неподалеку от границы с Украиной.

"Концепция оказалась провальной, поэтому они затаились, трясясь от ужаса, и выглядело это довольно жалко", - указал эксперт, добавив, что "их "сдерживание" было просто блефом".

Модзелевский полагает, что эта идея нужна "старой Европе" в ее собственной игре, чтобы избавиться, с одной стороны, от американского доминирования, а с другой - от отдельных государств Восточной Европы, ставших для нее бесполезными.

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