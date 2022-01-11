Крах альянса: описано будущее НАТО после присоединения к нему России

Вступление в НАТО России в виде суверенного и независимого государства невозможно, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод предложил Западу дать России возможность вступить в НАТО. По его мнению, это поможет избежать военных конфликтов.

«Это, во-первых, абсолютно невозможно. К сожалению, генерал-лейтенант, при всем уважении к его погонам и авторитету, не обладает должными знаниями в области геополитики. НАТО создавалось против России, и сегодня она является инструментом против России. Чтобы вступить в НАТО, Россия должна перестать быть Россией и встать под протекторат Соединенных Штатов в качестве главного тарана против Китая. При нынешних политических элитах, которые претендуют на суверенное положение России в мире, это невозможно. Основной конфликт между Россией и Европой заключался в том, что наша элита, в отличие от европейской, не захотела быть под протекторатом США, и попыталась вести самостоятельную политику, и продолжает ее вести. Поэтому если бы Россия вступила в НАТО в том виде, в каком она сейчас есть, то НАТО как дееспособная организация прекратила бы существование», - рассказал он.

По словам специалиста, гипотетическое вступление РФ в Североатлантический альянс вряд ли бы улучшило положение страны на международной арене.

«Если бы Россия вступила в НАТО, то это повысило бы нашу безопасность, мы бы могли заблокировать ведение против нас различных действий. Хотя надо заметить, что подобные акции в рамках НАТО потребовали бы, чтобы на территории России появились бы американские базы, поскольку США является доминирующей страной в НАТО, а это сразу бы стало угрозой и безопасности, и суверенной политике. Россия может вступить в НАТО только в виде побежденной и разгромленной страны, так что это невозможно в принципе», - заключил Сивков.

Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил в статье для Aftenposten, что Западу необходимо изменить свое отношение к России и даже предоставить Москве возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.

Бывший военачальник раскритиковал США и их союзников за антироссийскую политику после распада Советского Союза. Он отметил, что за прошедшие три десятилетия Россию так и не приняли в круг западных государств, а риторика стран Североатлантического альянса в рамках Совета Россия – НАТО была «больше похожа на унижение» Москвы, а не на диалог, передает РИА «Новости».

«Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи – отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное. <…> Мы искажаем реальность, изображая ее главным злодеем, а США и Запад – безупречными защитниками демократии», – заявил Моод.

Для налаживания диалога между Западом и Москвой генерал предложил отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлеченности всех сторон.

По мнению Моода, возможно, стоит реформировать существующие или создать новые международные институты, а также изменить политику НАТО.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – заключил генерал.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.

В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века.

«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО.

«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.

Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Вхождение России в НАТО невозможно, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так он отреагировал на предложение норвежского генерал-лейтенанта в отставке Роберта Моода о предоставлении России возможности вступить в альянс.

«Мы ранее (в 1990-х годах - прим. НСН) говорили о возможности включения России в состав НАТО, но альянс не пошёл на это. Это ещё раз подчёркивает, что страны блока выбрали стратегию, где в лице противника выступает, прежде всего, Россия. Поэтому они и объединяют все свои усилия против нашего государства, видят в нём противника и мнимого агрессора. Лично я оцениваю вхождение России в НАТО как невероятное! Такого не произойдёт», - уверен Швыткин.

Говоря о текущих отношениях в формате «Россия – НАТО», депутат дал совет руководству альянса и заявил, что внутри самого блока есть противоречия между его странами-участниками.

«В странах блока НАТО всё не так хорошо и уже возникают некоторые противоречия друг с другом. Это связано и с военно-промышленным комплексом, и с ущемлением того или иного государства. А если говорить о том, как изменить позицию блока НАТО по отношению к нашему государству, то тут всё очень просто – нужно выполнить те требования, которые выставлены со стороны России странам альянса в части обеспечения безопасности», - предложил собеседник «Радиоточки НСН».

Размышляя о гипотетических плюсах от вхождения в альянс, Швыткин ещё раз подчеркнул важность изменения подходов в риторике отношений между Россией и США.

«Нужно понимать, что Россия провозглашает и делает всё возможное для того, чтобы учитывать интересы всех государств в мировом пространстве. США же пытаются выступить в роли «третейского судьи», который пытается вершить судьбы мира. Это, конечно же, нас не устраивает. И при такой постановке вопроса ни о каких плюсах для России не может быть и речи», – категорично заключил парламентарий.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-канала «Соловьев LIVE» назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора.

«Если бы НАТО был оборонительным альянсом, как сейчас продолжает на каждом углу говорить [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, то НАТО не стал бы расширяться на Восток. НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского союза. Вот чем они занимаются», — заявил министр.

Лавров отметил, что Москва не останется безразличной к тому, что в НАТО замахнулись на «порог нашего дома», поэтому Россия будет настаивать на юридически обязывающих гарантиях безопасности.

Лавров подчеркнул, что форму, в которую эта «география» может облекаться, можно назвать и враждой, и соперничеством, и если бы Запад пошел на честную конкуренцию - это был бы оптимальный выход из нынешней конфронтации, но это был бы уже не Запад.

При этом глава МИДа отверг возможность вступления России в Североатлантический альянс.

«Я такую ситуацию не вижу», — ответил он.

Российский президент Владимир Путин всерьез задумывался о вступлении России в Североатлантический альянс и планировал превратить страну в часть Западной Европы. Об этом рассказал бывший глава НАТО Джордж Робертсон в ходе беседы с One Decision Podcast, передает The Guardian.

По словам экс-генсека, российский лидер при их первой встрече спросил у него, когда НАТО пригласит Москву вступить в объединение.

Wikipedia

«Ну, мы не приглашаем присоединиться к НАТО, люди подают заявку на вступление в НАТО», — ответил Робертсон.

Тогда Путин, по словам бывшего главы альянса, подчеркнул, что Россия не стоит в одном ряду с другими странами, не имеющими такого же значения.

По мнению Робертсона, Путин хотел, чтобы Россия стала частью «процветающего Запада», однако впоследствии его взгляды изменились. В частности, бывший генсек НАТО назвал причиной этого оранжевую революцию на Украине, в которой российский президент увидел финансовое и политическое вмешательство альянса.

Российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну признался, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

Он отметил, что речь идет об одной из последних встреч с Клинтоном, когда он был президентом, в Москве.

«Я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО?» - передает слова Путина ТАСС.

По словам Путина, Клинтон заявил, что он не против этой идеи, однако, с иронией заметил российский лидер, после этого предложения «вся американская делегация очень занервничала». Стоун предложил Путину все же подать заявку в НАТО, на что российский президент рассмеялся.

В НАТО есть государства, защита которых тяжёлым бременем ложится на США и может втянуть страну в невыгодные для неё войны. Такое мнение в материале для журнала National Interest высказал старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. Он назвал ряд таких стран-иждивенцев, «бесполезных» с военной точки зрения.

Как отметил Карпентер, с середины 1990-х годов США крайне неизбирательно принимали в Альянс республики Восточной Европы. Учитывая, что экономический и оборонный потенциал таких стран, как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, невелик, их пребывание в НАТО не увеличивает совокупную мощь организации, подчёркивает эксперт.

Ещё одной серьёзной ошибкой автор материала называет расширение сфер влияния США ближе к границам России. Опасным шагом стало вхождение в НАТО стран Балтии в 2004 году, поскольку Эстония, Латвия и Литва не только продвигают русофобию, но и активно ссорятся с Белоруссией, которая является главным союзником Москвы к этом регионе.

Карпентер также напомнил о желании администрации Джорджа Буша начать военное освоение Грузии и Армении. Предоставить членство в НАТО этим республикам помешала лишь твёрдая позиция Франции и Германии.

Резюмируя, эксперт отметил, что необдуманные действия Запада подтверждают нежелание учиться на ошибках прошлого и ставят его в очень опасное положение, которое может привести к гибельной войне.

Политика сдерживания Москвы является попыткой стран НАТО скрыть свой страх перед "российской угрозой". Такое мнение выразил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье, опубликованной в издании Myśl Polska.

Как обратил внимание эксперт, у членов альянса нет единого понимания самого термина "сдерживание". Одни видят в нем создание грозного образа альянса, который вынудит Россию "смиренно наблюдать за тем, как в отношении очередных стран постсоветского пространства применяется политика "выжатого (многократно) лимона" под вывеской "экономической и политической либерализации". Другие понимают под этим пропорциональную реакцию на собственные страхи.

"Политики и военные из стран НАТО поверили в "российскую угрозу" и так сильно ее испугались, что решили приглушить свой страх при помощи самообмана: мы боимся Москвы, но ей тоже стоит нас бояться, ведь мы ее "сдерживаем", - пишет Модзелевский.

Эксперт выразил недоумение, на чем базируется это самое сдерживание.

"Пожалуй, никто не верит, что военные из какой-либо входящей в НАТО страны захотят умирать, выполняя обязательства в рамках Пятой статьи Вашингтонского договора, о которой нам постоянно напоминают", - указал профессор.

И эту роль, по его мнению, пытаются навязать Польше.

"Нам навязывают якобы "врожденную русофобию" (как и антисемитизм, якобы впитанный поляками с молоком матери), чтобы польские солдаты выступили в рядах единственной армии, которая придет на помощь восточному флангу НАТО", - отметил Модзелевский.

Он также обратил внимание, что последователи доктрины сдерживания тут же замолчали, когда Россия всего лишь провела учения неподалеку от границы с Украиной.

"Концепция оказалась провальной, поэтому они затаились, трясясь от ужаса, и выглядело это довольно жалко", - указал эксперт, добавив, что "их "сдерживание" было просто блефом".