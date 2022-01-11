В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
1 час назад

Шойгу закрывает границы РФ для военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил временно сократить зарубежные поездки для военных из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом он объявил в ходе селекторного совещания. Министр также поручил обеспечить плановые темы повторной вакцинации от COVID-19 в армии.

Шойгу закрывает границы России для военных
Фото: ТАССТАСС

«Временно сократить служебные командировки и отпуски за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками», — цитирует Сергея Шойгу ТАСС.

Сократить зарубежные поездки в Минобороны РФ решили в связи с появлением «Омикрона». Шойгу также поручил принять необходимые меры для защиты личного состава от заражения. В частности, поддерживать резерв коечного фонда, запас экспресс-тестов, медицинского имущества и средств индивидуальной защиты.

Шойгу уточнил сроки пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане

Ранее заместитель директора НИЦ имени эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов спрогнозировал всплеск заболеваемости «Омикроном» в конце января—начале февраля. Он отметил, что новый штамм распространяется быстрее, чем все предыдущие, но переносится легче. Количество летальных случаев среди зараженных «Омикроном» в 4—17 раз ниже, чем у предыдущих мутаций COVID-19, передает RT.

Армия,Денис Логунов,Сергей Шойгу,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
66
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители