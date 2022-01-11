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44 минуты назад

В НАТО отказались возвращаться к границам 1997 года

В НАТО отказались возвращаться к конфигурации 1997 года, которая предшествовала расширению границ альянса на восток за счет бывших социалистических стран и постсоветских республик. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает РИА Новости.

В НАТО отказались возвращаться к границам 1997 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом», — отметила постпред, отвечая на вопрос об отношении к требованиям России «отправляться на рубежи 1997 года».

Смит добавила, что ни один член альянса не готов к отказу от политики «открытых дверей».

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Ранее Смит назвала условие для обсуждения Украины с РФ. По ее словам, Вашингтон намерен обсуждать проблематику Украины только с ее участием. Также она отметила, что никто в альянсе не испытывает особого оптимизма или пессимизма в отношении предстоящих переговоров с Россией.

10 января в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа.

Армия,НАТО,Госдеп США,РИА Новости,
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