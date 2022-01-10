Калашников: Узбекистан может вернуться в ОДКБ

На фоне событий в Казахстане Узбекистан может вернуться в состав ОДКБ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников «Интерфаксу», добавив, что в Ташкенте должны видеть, что больше «надеяться не на кого».

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Узбекистан в своё время вышел из ОДКБ, но может снова войти. Я теперь такого не исключаю, когда они видят, что надеяться не на кого, — цитирует его агентство.

По словам Калашникова, власти Узбекистана, скорее всего, осознали, что рассчитывать больше не на кого.

Масcовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифеcтантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беcпорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в реcпублику после соответствующего обращения главы Казахстана. Миротворческие контингенты государств — членов ОДКБ — подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами — членами ОДКБ. Общая численность — около 3600 человек.