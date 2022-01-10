В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
1 час назад

Калашников: Узбекистан может вернуться в ОДКБ

На фоне событий в Казахстане Узбекистан может вернуться в состав ОДКБ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников «Интерфаксу», добавив, что в Ташкенте должны видеть, что больше «надеяться не на кого».

Калашников: Узбекистан может вернуться в ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Узбекистан в своё время вышел из ОДКБ, но может снова войти. Я теперь такого не исключаю, когда они видят, что надеяться не на кого, — цитирует его агентство.

По словам Калашникова, власти Узбекистана, скорее всего, осознали, что рассчитывать больше не на кого.

Масcовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифеcтантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беcпорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в реcпублику после соответствующего обращения главы Казахстана. Миротворческие контингенты государств — членов ОДКБ — подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами — членами ОДКБ. Общая численность — около 3600 человек.

Ранее Калашников поддержал идею о постоянном нахождении в Казахстане миротворцев ОДКБ. По его словам, безопасность стран организации находится под угрозой.

Армия,Калашников Леонид Иванович,Совет коллективной безопасности,Госдума,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители