Перечислены условия вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

«Как только они [власти Казахстана, — прим. «Лента.ру»] разберутся между своими, назначат людей достойных на соответствующие посты, когда будет понятно самой ОДКБ, что стабилизировалась ситуация, что казахские власти в состоянии дальше управлять обстановкой, я полагаю, что не надо будет никакого присутствия», — рассказал Клюкин.