Названы новые цели для С-500 "Прометей"

Генерал упомянул, что системы большой дальности: С-300В4, С-400, С-500, - предназначены для уничтожения на большом расстоянии самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также стратегической и тактической авиации. До сих пор "Прометей" позиционировался исключительно как противоракетная система.

Сейчас один из зенитных ракетных полков 4-й армии перевооружается на комплекс ПВО нового поколения С-350 "Витязь". Он работает во тесном взаимодействии с дальними зенитными системами, получая от них информацию о целях. При этом "Витязь" более универсален и может бороться с вертолетами, крылатыми ракетами и беспилотниками - то есть такими целями, на которые неэффективно тратить специализированные боеприпасы С-400 и С-500. К тому же каждая пусковая установка "Витязя" несет по 16 ракет.