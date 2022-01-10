В США призвали отправить на Украину больше оружия

Группа американских экспертов по России призвала советника по национальной безопасности Джейка Салливана направить Украине больше оружия. Об этом сообщает Axios со ссылкой на экспертов, участвовавших во встрече с Салливаном.

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Эта встреча состоялась перед переговорами представителей американских властей с российскими официальными лицами. По информации Axios, Салливан поговорили в видеоформате с «ястребами» - сторонниками жесткой линии в отношениях с России, в том числе теми, кто работал при администрации президента США Дональда Трампа.

Видео дня

По словам собеседников издания, эксперты убедились, что Салливан «хорошо понимает угрозы и возможные ответы, доступные правительству США и НАТО».

Издание отмечает, что незадолго до этой встречи группа ученых, дипломатов и бывших военных написала публичное письмо, в котором призвала Америку предоставить Украине дополнительное военное оборудование, в том числе ракеты Javelin и Stinger.

Письмо, инициированное Джоном Хербстом, бывшим послом США на Украине, также подписали экс-посол США в России Майкл Макфол, генералы в отставке Уэсли Кларк и Филип Бридлав, бывший заместитель госсекретаря Строуб Тэлботт, спецпредставитель Трампа на Украине Курт Волкер и Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными. Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину.

Позже во время переговоров с Байденом Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.