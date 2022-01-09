Москва пригрозила пойти на "устрашение оппонентов"

"НАТО декларирует неделимость (безопасности - прим. "РГ") только в формате своего "междусобойчика" и очень кичится этим фактом - достаточно послушать высказывания натовских представителей, почитать их документы. Но мы под этим всем не подписывались, и для нас очевидна иная линия и базовая договоренность. То есть в ситуациях, подобных нынешней, ложно понятое укрепление собственной безопасности Западом обернется именно ослаблением этой безопасности, потому что мы будем вынуждены в отсутствие необходимых и срочных договоренностей по правовым гарантиям обращаться к другим средствам для обеспечения нужного баланса, если хотите, для устрашения оппонента - не в плане создания неких угроз, а в плане сдерживания", - сказал замминистра в интервью ТАСС.