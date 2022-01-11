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26 минут назад

Шойгу: миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом центральноазиатском государстве, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу уточнил сроки пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

"Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, "в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".

Шойгу напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развертывание на территории Казахстана.

"В короткие сроки, всего за трое суток, самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств - членов ОДКБ, достигнутым в результате совместных учений, а также опыту, полученному в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе", - отметил глава МО РФ.

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Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Совет коллективной безопасности,
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