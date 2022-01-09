Российские военные начали тренировки в Казахстане

Российские миротворческие силы начали тренировки на территории Казахстана в рамках ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: ТАСС ТАСС

Как рассказали в военном ведомстве, цель тренировок — предотвратить внештатные ситуации. Занятия российского контингента проводятся на аэродроме Алматы.

На фоне массовых беспорядков в Казахстане, вызванных резким ростом цен на газ, президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в урегулировании ситуации. На просьбу откликнулись несколько стран, включая Армению, Белоруссию и Россию.

Москва, в частности, направила в Казахстан подразделения ВДВ. Для их переброски Минобороны задействовало воздушную группировку из более чем 70 самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124.