«Все намного серьезнее»: Шойгу рассказал о войне против России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в мире идет «по всем фронтам» информационная война. Об этом он рассказал в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», посвященном работе Департамента информации и массовых коммуникаций.
По словам Шойгу, сегодня важное значение имеет контроль информации об армии — на их основе департамент ведомства формирует базу данных. Подача информации, отметил он, является новым инструментом ведения войны, которая уже идет.
«Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — заявил Шойгу.
К вопросу освещения деятельности ведомства нужно подходить не как к обслуге, но намного серьезнее.
«Прошло то время, давно прошло, и сегодня все совсем по-другому, все намного серьезнее», — подчеркнул министр.
Также Шойгу заявил, что в Вооруженных Силах РФ существует практика приглашать иностранные журналистов на крупные военные учения и другие значимые события для того, чтобы материалы зарубежных СМИ о российской армии были гарантированно достоверным.