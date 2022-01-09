«Все намного серьезнее»: Шойгу рассказал о войне против России

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По словам Шойгу, сегодня важное значение имеет контроль информации об армии — на их основе департамент ведомства формирует базу данных. Подача информации, отметил он, является новым инструментом ведения войны, которая уже идет.

«Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — заявил Шойгу.

К вопросу освещения деятельности ведомства нужно подходить не как к обслуге, но намного серьезнее.

«Прошло то время, давно прошло, и сегодня все совсем по-другому, все намного серьезнее», — подчеркнул министр.