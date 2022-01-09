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46 минут назад

Отправленные Путиным десантники начали особую миссию в Казахстане

Российские миротворцы совершают марши в составе колонн в районы выполнения задач в Казахстане в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Подразделения ВДВ обеспечивают охрану жизненно важных объектов.

Отправленные Путиным десантники начали особую миссию в Казахстане
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

«Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ совершают марши в составе колонн в районы выполнения задач по охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры», — указано на сайте Минобороны.

Отмечается, что также были осуществлены переброску самолетами военно-транспортной авиации из аэродромов на территории России. Также десантники совершили марш к местам дислокации, где приступили к выполнению задач.

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Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Россия) с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан миротворцев, которые обеспечат безопасность объектов инфраструктуры. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, передает RT. В ходе патрулирования было обнаружено тело обезглавленного силовика.

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