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33 минуты назад

Названо условие для безъядерного мира

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал условие для достижения безъядерного мира. По его словам, это невозможно при отсутствии конкретных действий ядерных держав, пишет ТАСС.

Премьер-министр Японии назвал условие для безъядерного мира
Фото: ReutersReuters

«Япония как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам, должна продолжать оказывать содействие безъядерному миру», — сказал премьер.

При этом, по его словам, нынешняя ситуация не изменится, если не будет подвижек со стороны ядерных держав.

Японский премьер назвал крайне важным Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и напомнил, что сейчас в нем не участвуют ядерные державы.

«Я думаю, что Япония, взяв за основу этот документ, должна оказывать содействие тому, чтобы каким-то образом приблизить его к Договору о запрещении ядерного оружия», — отметил глава правительства.

ДЗЯО вступил в силу 22 января 2021 года. Договор предусматривает запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. В настоящий момент документ ратифицировало 51 государство — преимущественно из Латинской Америки, Океании, Юго-Восточной Азии и Африки. При этом ни один из подписантов ядерным оружием не обладает.

Армия,В мире,Оружие,ИТАР-ТАСС,
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