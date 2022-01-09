Премьер-министр Японии назвал условие для безъядерного мира

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал условие для достижения безъядерного мира. По его словам, это невозможно при отсутствии конкретных действий ядерных держав, пишет ТАСС.

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«Япония как единственная страна, подвергшаяся атомным бомбардировкам, должна продолжать оказывать содействие безъядерному миру», — сказал премьер.

При этом, по его словам, нынешняя ситуация не изменится, если не будет подвижек со стороны ядерных держав.

Японский премьер назвал крайне важным Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и напомнил, что сейчас в нем не участвуют ядерные державы.

«Я думаю, что Япония, взяв за основу этот документ, должна оказывать содействие тому, чтобы каким-то образом приблизить его к Договору о запрещении ядерного оружия», — отметил глава правительства.