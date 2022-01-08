США оценили предложения России по членству в НАТО

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что Штаты никогда не согласятся принять предложения России, которые призывают ограничить право третьих стран к вступлению или сотрудничеству в НАТО, передает РИА Новости.

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Сотрудник Белого дома оценил российские предложения по членству в НАТО, подчеркнув, что есть некоторые меры, которые США никогда не примут.

«Есть вещи <...>, на которые мы никогда не согласимся. Например, не России решать за другие страны, с кем они могут быть союзниками, эти решения могут приниматься только этими странами и альянсом», — отверг он российские идеи.

Чиновник напомнил, что в контексте НАТО США придерживаются политики открытых дверей.

«...И ни Россия, ни какая другая страна их не закроет», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании страны получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году. Он добавил, что республика «как можно быстрее» стремится вступить и в Европейский союз.