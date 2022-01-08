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1 час назад

США оценили предложения России по членству в НАТО

Представитель администрации США высокого ранга заявил, что Штаты никогда не согласятся принять предложения России, которые призывают ограничить право третьих стран к вступлению или сотрудничеству в НАТО, передает РИА Новости.

США оценили предложения России по членству в НАТО
Фото: PixabayPixabay

Сотрудник Белого дома оценил российские предложения по членству в НАТО, подчеркнув, что есть некоторые меры, которые США никогда не примут.

«Есть вещи <...>, на которые мы никогда не согласимся. Например, не России решать за другие страны, с кем они могут быть союзниками, эти решения могут приниматься только этими странами и альянсом», — отверг он российские идеи.

Чиновник напомнил, что в контексте НАТО США придерживаются политики открытых дверей.

«...И ни Россия, ни какая другая страна их не закроет», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании страны получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году. Он добавил, что республика «как можно быстрее» стремится вступить и в Европейский союз.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В документе утверждается, что Вашингтону не следует создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в состав НАТО. США также рекомендовали не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также призвали отказаться от развития с ними двустороннего военного сотрудничества.

Армия,Владимир Зеленский,НАТО,Администрация США,МИД,ЕС,РИА Новости,
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