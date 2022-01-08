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47 минут назад

Британские военные сочли флот России угрозой для интернета

Российский подводный флот сочли угрозой для интернета. С таким заявлением выступил глава военного штаба Великобритании сэр Энтони Радакин. Слова командующего передает Sky News.

В Британии сочли флот России угрозой для интернета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Радакин заявил, что Великобритания фиксирует «феноменальный рост активности действий русских подводных лодок» за последние 20 лет. По его мнению, российский подводный флот способен создать угрозу для функционирования «мировой системы передачи информации» — субмарины могут повредить интернет-кабели на дне океанов.

«Россия расширила свои возможности по созданию угрозы этим подводным кабелям», — отметил военный.

Британский флот пристально следит за деятельностью российских подлодок, добавил Радакин.

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7 января стало известно о столкновении российской субмарины с фрегатом Королевского флота в 2020 году. По итогам инцидента британский корабль ушел на ремонт. Что стало с российской подлодкой — неизвестно, посольство России в Великобритании от комментариев отказалось.

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