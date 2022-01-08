В Британии сочли флот России угрозой для интернета

Радакин заявил, что Великобритания фиксирует «феноменальный рост активности действий русских подводных лодок» за последние 20 лет. По его мнению, российский подводный флот способен создать угрозу для функционирования «мировой системы передачи информации» — субмарины могут повредить интернет-кабели на дне океанов.

7 января стало известно о столкновении российской субмарины с фрегатом Королевского флота в 2020 году. По итогам инцидента британский корабль ушел на ремонт. Что стало с российской подлодкой — неизвестно, посольство России в Великобритании от комментариев отказалось.