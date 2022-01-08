Sohu: Ту-95МС несколько часов "водили за нос" F-22

Китайское издание Sohu рассказало, как российские летчики ответили на активность авиации США вблизи границ РФ(перевод «ПолитРоссия»).

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Недавно российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС вошли в зону действия американской ПВО в северной части Тихого океана. Они несколько раз приблизились к воздушному пространству США на Аляске.

Пентагон держит на Аляске большое количество истребителей пятого поколения F-22. Их подняли навстречу российским бомбардировщикам.

Однако летчики ВКС РФ не стали менять курс и каждый раз обходили истребители. Таким образом они несколько часов «водили за нос» американцев. Россиянам удалось прорваться сквозь заслон и провести несколько часов в опознавательной зоне ПВО США.

По оценкам военных аналитиков, действия американских летчиков стали полным провалом. Они позволили стратегическим бомбардировщикам провести много времени вблизи воздушного пространства США, но и показали свою бесполезность против самолетов ВКС РФ.

В последнее время активность американской военной авиации вблизи российских границ значительно выросла. Чаще всего самолеты США перехватывают в районе черноморских границ РФ, также они появляются над Балтийским и Японским морем.