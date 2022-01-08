Россия направила еще одну группу военных в Казахстан

Российские миротворцы наращивают силы в Казахстане в рамках договора ОДКБ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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«Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас на аэродроме в Ивановской области идет погрузка военнослужащих и техники ВДВ на военно-транспортные самолеты Ил-76, убывающие в Республику Казахстан

Это уже третья группа российских миротворцев, отправившаяся в Казахстан. Первые подразделения десантников прибыли в Казахстан 6 января, еще девять самолетов с бойцами ВДВ и техникой прилетели 7 января.