Раскрыта роль солдатов ОДКБ в Казахстане

Миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане не участвует в боевых операциях, он отвечает за прикрытие и охрану государственных объектов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в пятницу в эфире республиканского телеканала "Хабар-24".

По его словам, боевую часть операции по зачистке Алма-Аты от террористов 6 января осуществляли силы подразделений спецслужб Казахстана "Арыстан", "Арлан", "Беркут", а также министерства обороны. "В результате операции все административные здания города очищены от террористов. Многие боевики ликвидированы и задержаны. Сейчас их личности устанавливаются. Прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистским организациям", - пояснил первый заместитель руководителя администрации президента. Он отметил, что сейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны, ситуация стабилизирована.