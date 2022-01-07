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53 минуты назад

Администрация президента Казахстана: солдаты ОДКБ не участвуют в боевых операциях в стране

Миротворческий контингент стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане не участвует в боевых операциях, он отвечает за прикрытие и охрану государственных объектов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев в пятницу в эфире республиканского телеканала "Хабар-24".

Раскрыта роль солдатов ОДКБ в Казахстане
Фото: ТАССТАСС

"Введен миротворческий контингент стран ОДКБ. Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков", - сказал Абаев.

Он отметил, что миротворцы ОДКБ "будут выполнять прикрытие и охранные функции" государственных объектов.

По его словам, боевую часть операции по зачистке Алма-Аты от террористов 6 января осуществляли силы подразделений спецслужб Казахстана "Арыстан", "Арлан", "Беркут", а также министерства обороны. "В результате операции все административные здания города очищены от террористов. Многие боевики ликвидированы и задержаны. Сейчас их личности устанавливаются. Прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистским организациям", - пояснил первый заместитель руководителя администрации президента. Он отметил, что сейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны, ситуация стабилизирована.

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Армия,Администрация Президента РФ,Министерство обороны,МВД,
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