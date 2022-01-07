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1 час назад

Главы МИД НАТО экстренно встретились из-за России

Главы министерств иностранных дел стран НАТО проводят 7 января экстренную закрытую видеоконференцию. Ее основная тема — обсуждение требований России по вопросам европейской безопасности.

Главы МИД НАТО экстренно встретились из-за России
Фото: ReutersReuters

«Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», — сообщается на сайте Североатлантического альянса. Заседание проходит под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Министры на видеоконференции выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности», — сообщил ТАСС дипломатический источник. Встреча проходит в преддверии заседания совета Россия—НАТО, которое намечено на 12 января.

В ЕС назвали неприемлемыми требования России к НАТО

Переговоры России и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января в Женеве. Далее запланировано заседание совета Россия—НАТО: оно пройдет 12 января в Брюсселе. В Москве надеются на то, что США предоставят России гарантии отказа от продвижения НАТО на восток и размещения вооружений у российских границ

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова пойти на некоторые уступки США и НАТО, основываясь на балансе интересов. Однако на данный момент в действиях Запада «слишком мало рациональных зерен»: НАТО слишком активно осваивает территории вблизи российских границ, но заявляет, что предложения со стороны РФ для альянса неприемлемы.

Армия,Йенс Столтенберг,Сергей Рябков,НАТО,МИД,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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