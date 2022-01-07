Главы МИД НАТО экстренно встретились из-за России

Главы министерств иностранных дел стран НАТО проводят 7 января экстренную закрытую видеоконференцию. Ее основная тема — обсуждение требований России по вопросам европейской безопасности.

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«Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», — сообщается на сайте Североатлантического альянса. Заседание проходит под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Министры на видеоконференции выработают единую позицию в рамках начинающихся переговоров США и России по вопросам европейской безопасности», — сообщил ТАСС дипломатический источник. Встреча проходит в преддверии заседания совета Россия—НАТО, которое намечено на 12 января.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января в Женеве. Далее запланировано заседание совета Россия—НАТО: оно пройдет 12 января в Брюсселе. В Москве надеются на то, что США предоставят России гарантии отказа от продвижения НАТО на восток и размещения вооружений у российских границ