Россия начала переброску миротворцев в Казахстан

Началась переброска в Казахстан российских десантников из миротворческого контингента ОДКБ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат ОДКБ.

Отмечается, что военнослужащих доставляют в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что Россия направила в качестве миротворцев в Казахстан десантников.

В секретариате ОДКБ отметили, что российские десантные части возьмут под охрану государственные и военные объекты в Казахстане.