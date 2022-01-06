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24 минуты назад

Россия начала переброску миротворцев в Казахстан

Началась переброска в Казахстан российских десантников из миротворческого контингента ОДКБ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретариат ОДКБ.

Отмечается, что военнослужащих доставляют в Казахстан самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что Россия направила в качестве миротворцев в Казахстан десантников.

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В секретариате ОДКБ отметили, что российские десантные части возьмут под охрану государственные и военные объекты в Казахстане.

«Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», - заявили в ОДКБ.

Армия,Видео,Интерфакс,
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