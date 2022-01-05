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45 минут назад

Протесты в Казахстане 2022: Армия России может помочь Казахстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств объединения Договора о коллективной безопасности, в которое входит и Россия, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности страны, сообщает ТАСС.

Армия России может помочь Казахстану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал он.

Напомним, что ситуация обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, временно удерживали под контролем аэропорт Алматы. По стране прокатилась волна мародерства.

Правительство ушло в отставку. Президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко. При этом в происходящем он увидел заговор, заявив, что протестующие действуют «слишком» организованно. Позднее глава государства назвал протестующих террористами, заявив, что это международные группы, обученные за рубежом.

Армия,Нурсултан Назарбаев,ИТАР-ТАСС,
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