Армия России может помочь Казахстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств объединения Договора о коллективной безопасности, в которое входит и Россия, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности страны, сообщает ТАСС.

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«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал он.

Напомним, что ситуация обострилась 2 января — тогда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, временно удерживали под контролем аэропорт Алматы. По стране прокатилась волна мародерства.