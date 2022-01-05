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20 минут назад

Армия России поможет Казахстану подавить протесты. Президент попросил помощи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам государств ОДКБ, куда входит и Россия, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». Об этом он сообщил в ходе заседания Совета безопасности.

Россия поможет Казахстану подавить протесты: Президент попросил помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал Токаев.

Глава Казахстана отметил, что считает обращение уместным и своевременным. А все происходящее он назвал вмешательством извне.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Как утверждает «Эхо Москвы», из России и Беларуси в скором времени прибудут силовики для подавления протестов в Казахстане.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. 5 января беспорядки захлестнули всю страну, жители захватили ряд госучреждений. Под контролем людей оказались, в числе прочего, резиденция президента и аэропорт в Алматы. Позже в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения.

Также сообщалось, что в казахстанском городе Атырау погиб первый протестующий., а также восемь силовиков. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. Также в Казахстане перестали работать мессенджеры и интернет.

Армия,Эхо Москвы,
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