Генсек НАТО допустил военный конфликт из-за Украины

НАТО считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины, и поэтому считает важным диалог с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

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12 января в 10.00 должно состояться заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Столтенберг уточнял, на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с «европейской безопасностью, особенно по ситуации на Украине», а также вопросы, связанные с «деятельностью военных, взаимной прозрачностью и снижением рисков».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва готова к прямому диалогу с НАТО по предложенному проекту договоренностей о безопасности страны, а заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркивал, что подход России в переговорах будет «достаточно жестким».

По его словам, Москва не придерживается позиции «отрицания всего и вся» и стремится искать решения, которые бы основывались на балансе интересов сторон.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.