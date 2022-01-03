Пять ядерных держав выступили с заявлением

Лидеры пяти ядерных держав опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. Заявление опубликовано на сайте Кремля.
«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в документе.
Стороны считают, что необходимо выполнять обязательства Договора о нераспространении ядерного оружия, препятствовать непреднамеренному применению вооружений
«Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», - заключают члены ядерного клуба.
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