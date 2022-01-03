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11 минут назад

Пять ядерных держав выступили с заявлением

Лидеры пяти ядерных держав опубликовали заявление о предотвращении ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

Пять ядерных держав выступили с заявлением
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в документе.

Стороны считают, что необходимо выполнять обязательства Договора о нераспространении ядерного оружия, препятствовать непреднамеренному применению вооружений

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«Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», - заключают члены ядерного клуба.

Ранее в США перечислили 5 смертоносных видов российского оружия.

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