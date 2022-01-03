Финляндия может стать военной проблемой для России

Финляндия напомнила о своей возможности вступить в НАТО, причем в то время, когда США и Россия обсуждают гарантии безопасности в Европе. В Москве указали, что Хельсинки пытается растянуть оборонную линию России сразу на тысячу километров. К чему приведет отказ Финляндии от нейтрального статуса и как Россия должна усилить Балтфлот на фоне возможной эскалации в регионе?

Фото: ©Lijizhi/Xinhua globallookpress.com ©Lijizhi/Xinhua globallookpress.com

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО и считает эту возможность реальной. По ее словам, Хельсинки дорожит свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности и усиливает оборонное сотрудничество с Евросоюзом.

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Решение о подаче заявления на вступление в Альянса Финляндия примет после оценки ситуации в регионе. Ранее президент страны Саули Ниинисте также напомнил о возможности вступления в НАТО. Такая риторика Хельсинки вызвана выдвижением Москвой ультиматума Брюсселю и Вашингтону по прекращению дальнейшего расширения НАТО – Ниинисте заявил, что эти требования якобы противоречат европейской архитектуре безопасности.

По его словам, «сферам интересов нет места в 2020-х годах», а «суверенное равенство всех государств – это базовый принцип, который должен уважать каждый». При этом Ниинисте посетовал: европейские государства не привлекают к дискуссии, при том, что требования «касаются Европы», хотя «предъявлены США и НАТО». Он подчеркнул, что «в такой ситуации Европа не может просто слушать».

Напомним, МИД РФ опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и отказ от присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва же намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.

Смысл заявлений финских властей о членстве в НАТО сводится к желанию напомнить, что Финляндия – часть западного мира, и ее тоже волнуют напряженность между Россией и Украиной, милитаризация Балтики и ряд других вопросов, пояснил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«При этом, я сам недавно проводил исследования среди жителей Финляндии, и создалось впечатление, что там вообще никто не хочет вступать в Североатлантический альянс.

Финская элита понимает, что нейтральный статус будет для страны лучше – он поможет «проскочить» войну, в случае ее начала. Воевать за чужие интересы финны не будут», – пояснил эксперт.

Реально же вопрос о членстве Финляндии в НАТО будет подниматься только в случае, если непосредственно над страной нависнет какая-либо внешняя угроза, добавил политолог.

«Если у Финляндии на пороге будет война – тогда принятие в Альянс ей будет необходимо. В остальном же, ей это ничего не даст. К примеру, в военно-техническом развитии Финляндия совершенно не отстает от НАТО – у них одно и тоже вооружение, военные учатся в одних и тех же академиях», – отметил собеседник.

Стоит отметить, что Брюсселю не нравится позиция финских граждан по членству в Альянсе, поэтому ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для Хельсинки «двери альянса открыты, но это должно быть решением Финляндии».

Большинство финнов традиционно высказываются против вступления страны в НАТО, согласился президент Российской ассоциация прибалтийских исследований Николай Межевич. «Большая часть политиков будет ждать сформировавшегося общественного мнения. Еще живо поколение, которое хорошо помнит 70-е годы, когда от страны, названной Рейганом «империей зла», финны зла не ощущали, а ощущали экономическую выгоду от соседства с СССР», – подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, целью заявлений финского руководства может быть не намерение запустить процесс вступления в Альянс, а попытка растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик.

Политолог напомнил также про «неадекватное» решение Хельсинки о закупке у США истребителей-бомбардировщиков F-35A Block 4, которые способны наносить ядерные удары по всему северо-западу России.

Помимо всего прочего, своими заявлениями Марин и Ниинисте, вероятно, зондируют реакцию Москвы по просьбе Брюсселя, Лондона и Вашингтона. «Финляндия находится на грани скатывания в антироссийскую риторику, характерную для соседней Швеции», – констатировал Межевич.

В любом случае, указал он, России не нужно ждать развития событий сложа руки, а следует ответить Финляндии усилением Балтийского флота.

«У нас далеко не идеальная ситуация с Балтфлотом, который «разорван» между Кронштадтом и Калининградом, а посередине – фарватер, который перекрывается в два счета.

Мы это помним из опыта Первой и Второй мировых войн», – сказал аналитик.

Вступление Финляндии в НАТО резко увеличит протяженность общей линии непосредственного соприкосновения границ Североатлантического альянса и России, поэтому Москва должна воспринимать заявления Марин и Ниинисте с полной серьезностью, предупредил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

Эксперт считает, что руководство Финляндии «готовится к новой эпохе в отношениях с Россией» и не исключает пересмотра своего нейтрального статуса, принятого по итогам Великой Отечественной войны.