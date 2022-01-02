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17 минут назад

Названо главное преимущество России в войне с НАТО

Россия в случае гипотетической войны с НАТО будет иметь преимущество в виде гиперзвуковых комплексов «Кинжал», «Циркон», «Сармат», «Авангард». Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил политолог Василий Кашин.

Ранее президент Джо Байден пригрозил Москве новыми санкциями. В свою очередь российский лидер Владимир Путин ясно понять дал, что расширение НАТО на восток - неприемлемо для Москвы.

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По мнению Кашина, военный конфликт между НАТО и Россией крайне маловероятен, и «воевать точно никто не будет», даже если сторонам не удастся найти компромисс.

«Я надеюсь, что и локальных столкновений не произойдет. В крайнем случае, могут произойти различные события на Украине, но защищать ее НАТО точно не станет. Также имеется шанс возникновения провокации, наподобие ситуации с британским эсминцем «Defender» в Черном мире», - считает эксперт.

Говоря о вооружении стран, он напомнил, что США обладают самыми мощными военно-морскими силами в мире и имеют преимущество в военно-воздушных силах.

«С другой стороны, армия России обладает значительным боевым опытом. У нас есть превосходство в отдельных видах вооружений - гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Циркон», «Сармат», «Авангард»», - пояснил он.

Политолог также выразил уверенность, что войны не будет, в том числе и потому, что Россия и США - ядерные державы и полномасштабное военное столкновение может привести к «угрозе прекращения существования всего мира в его нынешнем виде».

В начале декабря 2021 года, во время переговоров с главой США Джо Байденом, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, в которых содержится пункт о неприсоединения Украины к альянсу. Ожидается, что переговоры между США и Россией начнутся после новогодних праздников.

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