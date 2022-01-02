Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко Валерий Ивасюк заявил, что скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина вступит в альянс. Он также задался вопросом, зачем в конституции страны был закреплен курс на вступление в Североатлантический альянс.

«Скорее НАТО прекратит существование»

«Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом Альянса, это правда», — сказал Ивасюк в эфире телеканала «НАШ».

Он также задался вопросом, для чего в конституции Украины был закреплен курс на вступление в Североатлантический альянс. Эксперт убежден, что у этого положения есть одна функция – предостережение.

«Эта функция одна, и она очень важна — чтобы не дай Бог ни у одной грядущей власти, президента или Верховной Рады не было соблазна повернуть на Восток», — пояснил экс-советник президента.

Одним из препятствий на пути Украины к вступлению в НАТО был внеблоковый статус государства, закрепленный в Декларации о государственном суверенитете Украины в 1990 году. Тогда Украинская ССР провозгласила «о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках».

В декабре 2014 года Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект об отмене внеблокового статуса Украины, который одобрил парламент. Уже в 2019 году вступил в силу закон о закреплении в конституции страны курса в ЕС и НАТО.

«Наглый обман»

23 декабря во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что страны – участницы НАТО «нагло обманули» Россию.

«Вопрос безопасности. Важен не ход переговоров, важен результат. Ни одного дюйма на восток – сказали нам в 90-е годы. И чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули», — сказал лидер страны.

По его словам, уже было «пять волн расширения НАТО». «Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? Или к границам Великобритании? К нам пришли», – подчеркнул он.

Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik пояснил, что в НАТО пообещали Горбачеву не расширяться. «Да, в устной форме, но они (обещания – «Газета.Ru») давались. Но то, что мы увидели, как раз противоречит данным обещаниям», – подчеркнул эксперт.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал интервью агентству dpa, в котором не согласился с доводами российского главы государства.

«Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса… Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами. Кроме того, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались», — заявил генсек НАТО.

«Красные линии»

Расширение Североатлантического альянса на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины – «красные линии» для Москвы. Об этом неоднократно заявлял президент России.

«Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом нашим партнерам было понятно, что дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они нас так приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда», — сказал Путин 26 декабря в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, именно поэтому в середине декабря российский МИД опубликовал проекты двух договоров по гарантиям безопасности – с США и государствами – членами НАТО.

«Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию. Но у нас опасения существуют, что… любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами стран, на их территории», — отметил лидер страны.

Гарантии безопасности

В направленных США и Североатлантическому альянсу договорах РФ требует отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

Кроме того, российская сторона предложила НАТО не размещать дополнительные военные контингенты и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к НАТО стран Восточной Европы), — кроме исключительных случаев с согласия России и членов альянса.

Среди прочего, от США Россия ждет обязательства не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности. Также в проекте договора США предложили взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.

23 декабря, во время большой пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что России «немедленно» нужны гарантии безопасности. «Чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому, по пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование — не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?» — сказал тогда Путин.

Переговоры по предложенным российской стороной документам начнутся 10 января в Женеве.