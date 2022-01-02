США предрекли катастрофу в случае авианалета на РФ с Черного моря

Обозреватель китайского портала спрогнозировал ответ России на массированный авианалет новейших американских истребителей F-35 с Черного моря.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Он отметил, что Соединенные Штаты и НАТО продолжают концентрировать войска и вооружения, в том числе у южных границ РФ. В случае агрессивных действий Североатлантический альянс столкнется с «большим сюрпризом» — модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2, которые находятся в Крыму.

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Улучшенная ПВО имеет многофункциональную радиолокационную станцию и систему обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе. Благодаря этим новшествам С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 километров и запустить по ним ракеты.

— Как только американские F-35 нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками, — высказал свое мнение обозреватель.

Он напомнил, что стратегическое положение Черного моря позволяет НАТО и США наносить удары по многим важным российским городам. Но выстраиваемая РФ разветвленная сеть ПВО, которая состоит из С-300, С-400 и С-500, должна заставить западную коалицию одуматься и не совершать провокационных действий в отношении Москвы, заключил автор материала в издании Sohu.

Депутат Рады предрек разгром Украине в войне с РФ менее чем за десять минут. Россия разгромит Украину, уничтожив ключевые пункты управления государством, даже не заходя на ее территорию. Такое мнение высказал бывший глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин. Он отметил, что ВСУ при этом потеряют те немногие признаки современности, которые в настоящее время у них есть.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.