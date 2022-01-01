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52 минуты назад

Украинские военные заняли школу в Донбассе

Военнослужащие ВСУ 27 декабря заняли здание общеобразовательной школы в населенном пункте Валуйское и оборудовали в нем оперативный штаб. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР в своем Telegram-канале.

Украинские военные заняли школу в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Под видом проведения патрулирования улиц и организации рейдовых мероприятий по противодействию диверсионных групп, в период новогодних и праздничных дней, они осуществляют распространение наркотических веществ, среди молодежи и жителей поселка, организовывая "закладки". Так называемые "патрули" укомплектованы бывшими сотрудниками МВД Луганской области, которые свободно перемещаются по улицам с нарукавными шевронами добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещенная в России)», — говорится в сообщении.

Предполагается, что поставку наркотических веществ осуществляют «волонтеры благотворительного проекта "Защитник Украины"». В пресс-службе отметили, что сотрудники организации часто посещают Валуйское под видом доставки гуманитарной помощи мирным жителям.

Армия,В мире,Правый сектор,МВД,
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