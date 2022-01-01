Украинские военные заняли школу в Донбассе

«Под видом проведения патрулирования улиц и организации рейдовых мероприятий по противодействию диверсионных групп, в период новогодних и праздничных дней, они осуществляют распространение наркотических веществ, среди молодежи и жителей поселка, организовывая "закладки". Так называемые "патрули" укомплектованы бывшими сотрудниками МВД Луганской области, которые свободно перемещаются по улицам с нарукавными шевронами добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещенная в России)», — говорится в сообщении.