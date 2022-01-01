В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

США захотели передать Украине ненужную Афганистану военную помощь

Украина и США ведут переговоры о возможной передаче Киеву военной помощи, которая предназначалась Афганистану, но уже не востребована там. Об этом в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

США захотели передать Украине военную помощь
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Она пояснила, что вопрос получения украинской стороной военной помощи активно обсуждается Киевом и Вашингтоном. По словам дипломата, сейчас Украина работает над расширением такого перечня.

В конце декабря представитель администрации США высокого ранга сообщил о готовности США расширить военную помощь Киеву в случае вторжения России на Украину. Кроме того, Штаты намерены дать ответ Москве, в том числе при помощи санкций против российской экономической и финансовой систем и за счет укрепления позиций НАТО на восточном направлении.

Названы два сценария «вторжения» России на Украину

Последняя поставка вооружений в рамках военной помощи Украине от США была сделана в декабре 2021 года. При этом американская сторона постоянно оценивает возможности для дополнительной военной помощи, сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Армия,Карен Донфрид,Оксана Маркарова,Минюст РФ,НАТО,Администрация США,радио "Свобода",
48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители