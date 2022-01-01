США захотели передать Украине военную помощь

Украина и США ведут переговоры о возможной передаче Киеву военной помощи, которая предназначалась Афганистану, но уже не востребована там. Об этом в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Она пояснила, что вопрос получения украинской стороной военной помощи активно обсуждается Киевом и Вашингтоном. По словам дипломата, сейчас Украина работает над расширением такого перечня.

В конце декабря представитель администрации США высокого ранга сообщил о готовности США расширить военную помощь Киеву в случае вторжения России на Украину. Кроме того, Штаты намерены дать ответ Москве, в том числе при помощи санкций против российской экономической и финансовой систем и за счет укрепления позиций НАТО на восточном направлении.