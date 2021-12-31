В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
30 минут назад

Украина предоставила США свои военные аэродромы

Минобороны США установит навигационные системы на военных аэродромах Украины. Соответствующее уведомление о проведении госзакупки размещено на портале госзакупок США.

Украина предоставила США свои военные аэродромы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заказ называется Ukraine NAVAIDS. Он включает в себя поставку и установку систем аэронавигации, подготовку площадок, а также техподдержку, обучение персонала и поставку запчастей.

Как сообщил порталу Octagon военный эксперт Юрий Лямин, речь идет об аэронавигационном оборудовании для военных авиабаз.

«Конкретно это один доплеровский всенаправленный азимутальный радиомаяк и три курсо-глиссадные системы с всенаправленными дальномерными радиомаяками. Это оборудование необходимо для надежного определения нахождения своих воздушных судов в воздухе и инструментального захода самолётов на посадку», - пояснил он.

Военные США испугались преследования мурманской подлодки

Как следует из описания закупки, поставляемое оборудование позволит украинским авиабазам стать совместимыми с самолетами НАТО.

«Модернизация устаревшего аэронавигационного оборудования, собственно, и самим украинским военным нужна, особенно в свете их перехода на стандарты НАТО», - прокомментировал эксперт.

Кроме того, по его словам, это повышает безопасность работы авиации США и их союзников на территории Украины.

Армия,Юрий Лямин,Министерство обороны,НАТО,
93
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители