Украина предоставила США свои военные аэродромы

Минобороны США установит навигационные системы на военных аэродромах Украины. Соответствующее уведомление о проведении госзакупки размещено на портале госзакупок США.

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Заказ называется Ukraine NAVAIDS. Он включает в себя поставку и установку систем аэронавигации, подготовку площадок, а также техподдержку, обучение персонала и поставку запчастей.

Как сообщил порталу Octagon военный эксперт Юрий Лямин, речь идет об аэронавигационном оборудовании для военных авиабаз.

«Конкретно это один доплеровский всенаправленный азимутальный радиомаяк и три курсо-глиссадные системы с всенаправленными дальномерными радиомаяками. Это оборудование необходимо для надежного определения нахождения своих воздушных судов в воздухе и инструментального захода самолётов на посадку», - пояснил он.

Как следует из описания закупки, поставляемое оборудование позволит украинским авиабазам стать совместимыми с самолетами НАТО.

«Модернизация устаревшего аэронавигационного оборудования, собственно, и самим украинским военным нужна, особенно в свете их перехода на стандарты НАТО», - прокомментировал эксперт.