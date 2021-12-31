Украина предоставила США свои военные аэродромы

Минобороны США установит навигационные системы на военных аэродромах Украины. Соответствующее уведомление о проведении госзакупки размещено на портале госзакупок США.
Заказ называется Ukraine NAVAIDS. Он включает в себя поставку и установку систем аэронавигации, подготовку площадок, а также техподдержку, обучение персонала и поставку запчастей.
Как сообщил порталу Octagon военный эксперт Юрий Лямин, речь идет об аэронавигационном оборудовании для военных авиабаз.
«Конкретно это один доплеровский всенаправленный азимутальный радиомаяк и три курсо-глиссадные системы с всенаправленными дальномерными радиомаяками. Это оборудование необходимо для надежного определения нахождения своих воздушных судов в воздухе и инструментального захода самолётов на посадку», - пояснил он.
Как следует из описания закупки, поставляемое оборудование позволит украинским авиабазам стать совместимыми с самолетами НАТО.
«Модернизация устаревшего аэронавигационного оборудования, собственно, и самим украинским военным нужна, особенно в свете их перехода на стандарты НАТО», - прокомментировал эксперт.
Кроме того, по его словам, это повышает безопасность работы авиации США и их союзников на территории Украины.