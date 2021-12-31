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28 минут назад

Перспективный российский бронеавтомобиль «Атлет» успешно завершил госиспытания

Гендиректор ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий заявил, что разработанный предприятием перспективный российский бронеавтомобиль «Атлет» успешно завершил государственные испытания.

Бронеавтомобиль «Атлет» завершил госиспытания
Фото: ООО «Военно-промышленная компания» FacebookООО «Военно-промышленная компания» Facebook

«Атлет» успешно прошёл госиспытания. На них наша машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Решением государственной комиссии бронеавтомобили «Атлет» рекомендованы к принятию на снабжение Вооружённых сил Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что теперь необходимо подготовить документы и пройти стандартные процедуры для официального принятия «Атлетов» на снабжение российской армии и начало их серийного производства.

Ранее сообщалось, что военные Южного военного округа получили более 1500 единиц новой техники и вооружения в 2021 году.

Армия,Александр Красовицкий,ВПК,РИА Новости,
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