Бронеавтомобиль «Атлет» завершил госиспытания

«Атлет» успешно прошёл госиспытания. На них наша машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Решением государственной комиссии бронеавтомобили «Атлет» рекомендованы к принятию на снабжение Вооружённых сил Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.