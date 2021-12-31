Россия разгромит Украину за восемь минут, даже не заходя на ее территорию. Таким мнением в эфире телеканала UkrLife поделился бывший руководитель информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

По его словам, для победы над Украиной России будет достаточно уничтожить ключевые объекты военного назначения: украинские штабы бригад, склады с топливом и оружием, аэродромы и др. Для этого российским войскам даже необязательно заходить на территорию Украины.

«У России многократное преимущество в авиации — те же крылатые ракеты… Как мне говорил один товарищ с российской стороны: восемь минут на подавление сопротивления, а там уже есть варианты. Реально восемь минут», - заявил Волошин.

Депутат подчеркнул, что украинские власти и командование ВСУ просто не понимают, что такое современная высокотехнологичная война.

«Они думают, что там Гиркин (экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков – прим. ред.) какой-нибудь соберет отряд, вооружит автоматами, они под советским или российским флагом поедут присоединять Украину к России, а не полетят самолеты, не ударят ракетами и не закроют просто воздушное пространство над Украиной», - заявил Волошин.