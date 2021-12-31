Украина получила заказ на производство первой ступени ракет Antares

Украинское предприятие «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» («Южмаш») получило заказ на производство основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на пресс-службу предприятия.

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В «Южмаше» отметили, что заказчик определился с конфигурацией Antares и это позволило заключить соглашение. Заместитель генерального директора предприятия Константин Завгородний подчеркнул, что прошлые изделия для ракеты приняли без нареканий, что позволило получить новый контракт.

Ранее бывший глава государственного космического агентства Украины (ГКАУ) и директор частной компании Kurs Orbital Владимир Усов рассказал о падении экономических показателей украинских предприятий ракетно-промышленной отрасли. По его словам, украинские предприятия необходимо реструктуризировать под реалии рынка.

В июле правительство России одобрило переговоры Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» с компанией Orbital Sciences. Темой переговоров станет заключение контракта на использование ракетных двигателей РД-181М. Также Россия поставляет двигатели РД-180 и РД-181 для ракет Atlas и Antares.