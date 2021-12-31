В Минобороны рассказали об испытаниях «Цирконов»

Северный флот в 2021 году провёл более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет. В частности, первые в мире гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» запускались 12 раз, сообщается на сайте Минобороны.
Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провёл комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», выполнив в общей сложности около десяти пусков. Две испытательные стрельбы «Цирконом» отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск», — отмечается в сообщении.
Об успешных запусках «Цирконов» с подводной лодки, при которых были подтверждены характеристики ракеты, ранее заявлял командующий Северным флотом Александр Моисеев.
Ранее стало известно, что утром 24 декабря был произведён пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства, испытания проведены «успешно, безупречно». Путин передал свои поздравления коллективам, которые работали над созданием гиперзвуковой системы «Циркон», поблагодарив её разработчиков, инженеров и конструкторов.