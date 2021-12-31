В Минобороны рассказали об испытаниях «Цирконов»

Северный флот в 2021 году провёл более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет. В частности, первые в мире гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» запускались 12 раз, сообщается на сайте Минобороны.

Фото: ТАСС ТАСС

Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провёл комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», выполнив в общей сложности около десяти пусков. Две испытательные стрельбы «Цирконом» отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск», — отмечается в сообщении.

Об успешных запусках «Цирконов» с подводной лодки, при которых были подтверждены характеристики ракеты, ранее заявлял командующий Северным флотом Александр Моисеев.