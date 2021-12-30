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13 минут назад

Гиперзвуковые ракеты и рухнувший Интернет: какой будет Третья мировая война

В ходе Третьей мировой войны будут использоваться гиперзвуковые ракеты, а Интернет может быть обрушен за считанные секунды, пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на экспертов.

Описан возможный сценарий Третьей мировой войны
Фото: ReutersReuters

По мнению экспертов, сейчас именно технологии являются полем битвы, и в развитие этой сферы страны вкладывают огромные суммы.

Они напомнили, что в ноябре Россия уничтожила один из своих спутников в космосе, выпустив по нему ракету. А Китай в октябре испытал совершенно секретное оружие, которое может облететь земной шар со скоростью 21 тысячу миль в час и поразить любую точку на земле за считанные минуты. Оружие предназначено для полета на низкой орбите, что позволяет избежать системы обнаружения ракет и защиты. Это позволит Китаю наносить удары практически по любой точке планеты.

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Кроме того, США и Россия потратили последние десятилетия на разработку своих собственных гиперзвуковых систем, а в последние месяцы обе страны провели испытания этого оружия.

По мнению экспертов, если когда-нибудь начнутся полномасштабные боевые действия, стороны попытаются перекрыть противнику коммуникации. Это будет включать в себя воздействие на спутники или даже просто разрушение подводных кабелей, по которым передаются данные.

Франц-Стефан Гади, специалист IISS по будущим войнам, отметил, что телефоны BBC могут внезапно перестать работать, а заправочные станции иссякнут.

«Великие державы массово инвестируют не только в наступательные кибернетические возможности, но и в средства электронной войны, которые могут блокировать спутники и нарушать связь. Так что не только военные, но и общества в целом будут главной мишенью в будущих конфликтах», - добавил он.

Армия,
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